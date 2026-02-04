Offiziell: Demir-Vertrag mit Galatasaray aufgelöst

Yusuf Demir wurde Mittwoch Abend offiziell von Galatasaray verabschiedet. Der Vertrag des 22-Jährigen wurde aufgelöst, damit steht einem Wechsel zum SK Rapid wohl nichts mehr im Weg. Sky-Informationen zufolge, könnte schon bald die Unterschrift erfolgen.

Demir, der in der Rapid-Jugend ausgebildet wurde, bestritt für die Hütteldorfer 57 Spiele und erzielte dabei elf Tore sowie fünf Assists. Nach einer kurzen, aber dennoch aufsehenerregenden Leihe beim FC Barcelona, wechselte der Offensivspieler 2022 für sechs Millionen Euro von Rapid zu Galatasaray. Er absolvierte für den türkischen Topklub jedoch nur 23 Partien (zwei Tore, zwei Assists). Zwischenzeitlich wurde er für eine Saison an den FC Basel in die Schweiz ausgeliehen.

Neben Rapid waren nach Sky-Infos auch Klubs aus Portugal und Italien an einer Verpflichtung des ehemaligen österreichischen U21-Nationalspielers interessiert.

Bild: Imago