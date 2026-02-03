Rückkehr vor Abschluss: Yusuf Demir vor Wechsel zu Rapid

Die Sensations-Rückkehr ist wohl fix: Ex-SCR-Talent Yusuf Demir wechselt nach Sky-Informationen zurück zum SK Rapid!

Der 22-jährige Mittelfeldspieler verlässt Galatasaray Istanbul demnach vorzeitig und soll in Wien-Hütteldorf einen Vertrag bis 2027 plus Option unterschreiben. Zuvor hatte Sky bereits vom Interesse berichtet.

Um seinen Vertrag bei Galatasaray Istanbul auflösen und die Rückkehr zum Heimatverein realisieren zu können, verzichtete Yusuf Demir auf viel Gehalt in der Türkei. Im gewohnten Umfeld neben Bruder Furkan und dem guten Freund Ercan Kara will Demir seiner noch jungen Karriere neuen Schwung verleihen.

Demir, der in der Rapid-Jugend ausgebildet wurde, bestritt für die Hütteldorfer 57 Spiele und erzielte dabei elf Tore sowie fünf Assists. Nach einer kurzen, aber dennoch aufsehenerregenden Leihe beim FC Barcelona, wechselte der Offensivspieler 2022 für sechs Millionen Euro von Rapid zu Galatasaray. Er absolvierte für den türkischen Topklub jedoch nur 23 Partien (zwei Tore, zwei Assists). Zwischenzeitlich wurde er für eine Saison an den FC Basel in die Schweiz ausgeliehen.

Neben Rapid waren nach Sky-Infos auch Klubs aus Portugal und Italien an einer Verpflichtung des ehemaligen österreichischen U21-Nationalspielers interessiert.

