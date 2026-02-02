Rapid bestätigt Stürmer-Abgang

Noah Bischof setzt seine Karriere in den Niederlanden fort. Der 23-jährige Offensivspieler wechselt mit sofortiger Wirkung vom SK Rapid zu Zweitligist FC Dordrecht. Das bestätigen die Hütteldorfer am Montagabend.

Bischof war im Jänner 2024 vom SCR Altach nach Hütteldorf gekommen und gehörte nach einer halbjährigen Leihe zum First Vienna FC dem Profikader von Rapid an. In der Saison 2024/25 absolvierte der Angreifer 28 Pflichtspiele für die Profimannschaft in Meisterschaft, ÖFB-Cup und Europapokal, erzielte dabei ein Tor und kam zusätzlich in fünf Partien für Rapid II in der ADMIRAL 2. Liga zum Einsatz (zwei Tore). In der laufenden Spielzeit blieb er verletzungsbedingt jedoch ohne Einsatz.

Sport-Geschäftsführer Markus Katzer erklärte in einer Aussendung, dass für den zehnfachen ÖFB-U21-Teamspieler nun vor allem regelmäßige Spielpraxis im Vordergrund stehe. Mehrere Verletzungen hätten seine Zeit bei Rapid geprägt und einen kontinuierlichen Einsatz verhindert.

Artikelbild: GEPA