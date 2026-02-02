Sky-Info: Derby County blockt Rapid-Anfrage für ÖFB-Legionär ab

Der englische Zweitligist Derby County hat eine Anfrage des SK Rapid für ÖFB-Legionär Andreas Weimann nach Sky-Informationen abgeblockt.

Derby County ist aktuell wohl nicht bereit den österreichischen Stürmer abzugeben. Nach Sky-Infos wollen sich die Hütteldorfer nach anderen Optionen für einen Verstärkung im Angriff umsehen. Der Kurier berichtete am Montagvormittag von Gesprächen zwischen Weimann und Rapid-Sportdirektor Markus Katzer.

Weimann kam erst im vergangenen Sommer von den Blackburn Rovers zu Derby. Der Stürmer hat noch Vertrag bis Sommer 2026, mit der Option diesen um ein weiteres Jahr zu verlängern.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

(Red.) / Bild: Imago