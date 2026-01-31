Sky-Info: Einstiges Wunderkind vor Rückkehr zum SK Rapid?

Bahnt sich die Rückkehr des Jahres in der ADMIRAL Bundesliga an? Nach Sky-Informationen beschäftigt sich der SK Rapid konkret mit einem Transfer von Yusuf Demir.

Entgegen diverser Medienberichte hat es nach Sky-Infos jedoch noch kein offizielles Angebot für Demir gegeben. Der 22-jährige Österreicher ist noch bis Sommer 2026 bei Galatasaray Istanbul unter Vertrag, kam in der laufenden Saison jedoch erst auf 35 Minuten Einsatzzeit für den türkischen Rekordmeister.

Demir, der in der Rapid-Jugend ausgebildet wurde, bestritt für die Hütteldorfer 57 Spiele und erzielte dabei elf Tore sowie fünf Assists. Nach einer kurzen Leihe beim FC Barcelona, wechselte der Offensivspieler 2022 für sechs Millionen Euro von Rapid zu Galatasaray, absolvierte für den türkischen Topklub jedoch bislang nur 23 Partien (zwei Tore, zwei Assists). Zwischenzeitlich wurde er für eine Saison an den FC Basel in die Schweiz ausgeliehen.

Neben Rapid sollen nach Sky-Infos auch Klubs aus Portugal und Italien an einer Verpflichtung des ehemaligen österreichischen U21-Nationalspielers interessiert sein.

Demir trifft sehenswert gegen die SV Ried!

Foto: IMAGO