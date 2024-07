Offiziell! Dortmund stellt kontroverses Pokal-Trikot vor

Borussia Dortmund hat das Cup-Trikot für die Saison 2024/25 vorgestellt. Das Kit soll bereits am Sonntag zum ersten Mal getragen werden. Im Netz gibt es Diskussionen.

„History Remade!“ Borussia Dortmund wird in der kommenden Spielzeit im DFB-Pokal und in der Champions League mit einem Trikot auflaufen, das an BVB-Jerseys aus der Vergangenheit erinnert – auch das legendäre CL-Finale aus dem Jahr 2013 findet sich dabei wieder.

Bei den Fans gibt es seit dem Leak des Trikots Diskussionen, Ausrüster Puma bekommt seitdem einen Shitstorm. Das Trikot wird zum ersten Mal beim Test gegen den thailändischen Klub BG Pathum United am Sonntag (LIVE ab 14:55 Uhr auf Sky Sport Bundesliga und bei Sky Sport News) getragen.

(skysport.de) / Bild: Imago