Offiziell: Ehemaliger U21-Nationalspieler wechselt nach Russland

Der ehemalige Sturm- und U21-Nationalspieler (zwei Spiele) Dardan Shabanhaxhaj ist von seinem jetzigen Verein NS Mura zu Rubin Kasan nach Russland gewechselt. Er unterschreibt einen Vertrag bis 2027. Das Portal „Football Planet“ berichtete als erstes über den Wechsel.

Der Offensivspieler war in der Saison 2022/23 an die Slowenen verliehen, ehe er im Juni 2023 fix wechselte. Der SK Sturm verlangte keine Ablöse, sicherte sich aber eine Weiterverkaufsbeteiligung, die nun Geld in die Kassen der „Blackies“ spült. Shabanhaxhaj soll für 1,2 Millionen nach Kasan wechseln, Sturm kassiert dadurch um die 400.000 €. Dies ist der zweite Wechsel eines Österreichers nach Russland binnen kurzer Zeit, der Wechsel von Aleksandar Jukic zum FK Sochi inklusive Vorstellungsvideo mit Schusswaffe sorgte auch für Aufsehen.

(Bild: GEPA)