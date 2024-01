Sturm-Neuzugang Biereth trifft bei Testspielsieg – Nächstes Remis für Rapid

Der SK Sturm hat zweiten Testspiel des Tages einen Sieg eingefahren. Die Grazer gewannen wenige Stunden nach der 1:6-Niederlage gegen Pogon Stettin ihr zweites Spiel am Donnerstag mit 2:1 gegen den ukrainischen Klub SC Dnipro mit 2:1.

Arsenal-Leihgabe Mika Biereth erzielte mit dem 1:0 aus kurzer Distanz seinen ersten Treffer im Trikot des SK Sturm. Für das 2:0 sorgte Alexander Prass mit einem präzisen Schuss aus 18 Metern.

„Für einen Stürmer ist es natürlich immer wichtig zu treffen, von dem her war es ein super Einstand von Mika. Man hat auch sofort gesehen, dass er ein super Spielverständnis hat, unsere Spieler haben ihn sofort gefunden und man konnte sofort sehr gute Bewegungen in die Box und mit Tempo in die Tiefe sehen. Er hat unserem Spiel heute seht gut getan“, sagte Sturm-Coach Ilzer zum gelungenen Einstand seines neuen Angreifers.

Zweites Remis des Tages für Rapid

Der SK Rapid hat trotz Führung auch im zweiten Test am Donnerstag keinen Sieg holen können. Nach dem 1:1 gegen Szeged am Vormittag trennte sich die Klauß-Truppe mit dem selben Ergebnis von Legia Warschau.

Nach dem Führungstreffer von Guido Burgstaller durch einen abgefälschten Schuss in der 62. Minute glichen die Polen, die zu Saisonbeginn Austria Wien aus der Conference League geworfen hatten, durch einen Elfmeter aus

Altach gewinnt Cup-Generalprobe

Der SCR Altach hat für das Cup-Duell gegen den DSV Leoben Selbstvertrauen gesammelt. Gegen Odessa siegte die Standfest-Elf durch Tore von Atdhe Nuhiu und Mike-Steven Bähre mit 2:0.

Bild: SK Sturm