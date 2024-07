Offiziell: EM-Entdeckung unterschreibt bei Arsenal

Es hatte sich lange abgezeichnet, nun ist die Tinte trocken: Der italienische Nationalspieler Riccardo Calafiori hat einen Vertrag beim FC Arsenal aus der englischen Premier League unterschrieben.

Der 22 Jahre alte Innenverteidiger, nach einer starken Saison beim FC Bologna auch eine der Entdeckungen bei der EM in Deutschland, unterschrieb einen Vertrag bis 2029. Die Ablöse soll laut Medienberichten bei 40 Millionen Euro plus Bonuszahlungen liegen.

Weltmeister als Nachfolger bei Bologna?

Mit der Unterschrift von Calafiori könnte auch Bewegung in einen Wechsel von Mats Hummels kommen. Der Weltmeister von 2014, dessen Vertrag bei Borussia Dortmund nicht verlängert wurde, hat ein Angebot des FC Bologna vorliegen. „Wir warten auf eine Antwort und hoffen, dass sie bald eintrifft“, hatte Bolognas Vorstandsvorsitzender Claudio Fenucci am vergangenen Freitag erklärt und ergänzt: Hummels habe „sich ein paar Tage Zeit genommen, um sorgfältig darüber nachzudenken“.

Bologna hat die abgelaufene Saison in der Serie A überraschend auf Platz fünf abgeschlossen und tritt deshalb in der kommenden Saison in der Champions League an.

