Offiziell: Ex-HSV-Coach wird neuer Werder-Trainer

Daniel Thioune wird neuer Trainer beim SV Werder Bremen und damit auch Coach der ÖFB-Legionäre Romano Schmid, Marco Friedl, Marco Grüll und Maximilian Wöber. Das hat Werder am Mittwoch offiziell bestätigt.

„Wir hatten sehr gute Gespräche mit Daniel. Seine Idee vom Fußball, seine Art und seine Herangehensweise an unsere aktuelle sportliche Situation waren ausschlaggebend für die Entscheidung. Wir sind überzeugt, dass wir mit ihm den Turnaround schaffen werden“, erklärt Werders Fußball-Geschäftsführer Clemens Fritz.

Thioune stand noch bis 2028 bei Fortuna Düsseldorf unter Vertrag – die beiden Vereine und der Coach haben aber inzwischen entsprechende Vereinbarungen getroffen, um den Weg für eine Unterschrift bei Werder freizumachen. Thioune wird ab sofort übernehmen und am Samstag in Freiburg auf der Werder-Bank sitzen.

Thioune stand von 2020 bis 2021 für 32 Pflichtspiele beim Werder-Rivalen HSV an der Seitenlinie. Dabei holte er 1,63 Punkte im Schnitt. Von 2022 bis Oktober 2025 war er bei Fortuna Düsseldorf angestellt (1,72 Punkte im Schnitt). Nun soll er die Bremer zurück in die Spur bringen.

Werder seit zehn Spielen sieglos

Werder steckt mitten im Abstiegskampf, ist seit mittlerweile zehn Liga-Spielen sieglos. Der Klub steht mit 19 Punkten aus 20 Partien auf dem 15. Rang, nur einen Punkt vor Relegationsplatz 16 und den wiedererstarkten Mainzern.

Eine Einigung mit den Kandidaten Bo Svensson und Bo Henriksen konnte zuvor nicht erzielt werden. Nun soll wahrscheinlich mit Thioune die Rettung gelingen.

(SID)/Bild: Imago