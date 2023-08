Offiziell! Ex-Salzburger Berisha wechselt innerhalb der deutschen Bundesliga

Was Sky berichtet hat, ist nun offiziell: Angreifer Mergim Berisha verlässt den FC Augsburg und wechselt zu einem Bundesliga-Konkurrenten.

Die Vereine haben es am Mittwochabend bestätigt: Berisha zieht es mit sofortiger Wirkung zur TSG Hoffenheim. Der FC Augsburg kann sich nach Sky Informationen über einen Transfererlös von knapp unter 15 Millionen Euro freuen.

„Mergim hat uns bereits vor einiger Zeit über seinen Wechselwunsch informiert und wir haben immer signalisiert, dass wir diesem bei einem für alle Seiten passenden Angebot entsprechen wollen“, wird FCA Geschäftsführer Sport Stefan Reuter zitiert: „Wir bedanken uns für seinen Einsatz in der vergangenen Saison, in der er mit seinen Toren und Vorlagen auch maßgeblich am Klassenerhalt beteiligt war, und wünschen ihm alles Gute für seine weitere Zukunft.“

Auch Borussia Dortmund war an dem Augsburger Stürmer interessiert, nun zieht es Berisha aber nach Hoffenheim. Bei der TSG unterschreibt er einen Vertrag bis 2027.

Berisha stammt aus der Akademie von Red Bull Salzburg und wechselte nach mehreren Leihstationen im Sommer 2021 zu Fenerbahce, ehe er nach Augsburg ging.

(Red.)

Bild: Imago