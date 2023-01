via

via Sky Sport Austria

Wie von Sky am Dienstag berichtet, wechselt Kelvin Yeboah leihweise von Genoa in die deutsche Bundesliga zum FC Augsburg. Das gab der Klub am Mittwoch offiziell bekannt. Die Augsburger besitzen für den ehemaligen Sturm-Angreifer eine Kaufoption.

In der österreichischen Bundesliga absolvierte Yeboah insgesamt 74 Spiele für die WSG Tirol und Sturm Graz. Zwischen 2019 und Ende 2021 erzielte der Italiener insgesamt 25 Tore und 14 Assists für die beiden Vereine.

Bild: Imago