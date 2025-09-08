Offiziell: Ex-WAC-Stürmer Weissman wechselt zu Blau-Weiß Linz

Der israelische Stürmer Shon Weissman kehrt in die ADMIRAL Bundesliga zurück und schließt sich Blau-Weiß Linz an. Der Aufsteiger reagiert damit auf den Ausfall von Torjäger Ronivaldo und verstärkt seine Offensive kurz vor Transferschluss.

Nach dem Ausfall ihres Topstürmers suchten die Linzer dringend einen neuen Goalgetter. Neben Weissman stand zwischenzeitlich auch Ex-Klagenfurt-Angreifer David Toshevski auf der Liste. Nun unterschreibt Weissman in Linz einen Vertrag bis Saisonende inklusive Option auf ein weiteres Jahr. Schon am heutigen Vormittag berichtete Sky über die bevorstehende Einigung.

„Ich freue mich sehr, dass mir der FC Blau-Weiß Linz das Vertrauen geschenkt hat und ich nun wieder zurück in Österreich bin. Ich werde alles dafür tun, um gemeinsam mit der Mannschaft und dem Klub erfolgreich zu sein“, meldet sich der Neo-Blau-Weiß-Stürmer via Aussendung zu Wort.

„Mit Shon Weissman nehmen wir einen absoluten Top-Stürmer unter Vertrag, der nicht nur durch seine große Qualität vor dem Tor, sondern auch wegen seiner aggressiven und intensiven Spielweise eine echte Verstärkung sein wird. Shon ist hochmotiviert, sehr ehrgeizig und hat richtig Lust, in der Bundesliga erneut für Furore zu sorgen“, freut sich der Linzer Sportdirektor Christoph Schösswendter über den geglückten Transfer.

Weissman lange Topkandidat in Wolfsberg

Weissmann galt zuvor als Topkandidat bei seinem alten Arbeitgeber in Wolfsberg. WAC-Präsident Dietmar Riegler hatte Mitte August im Sky-Interview erklärt, dass man bei den Verhandlungen um eine Weissmann-Rückkehr ins Lavanttal „schon sehr weit“ sei.

Weissmann erlebte beim WAC die bislang erfolgreichste Zeit in seiner Karriere, als er in 40 Spielen 37 Treffer erzielte und anschließend für vier Millionen Euro zu Real Valladolid wechselte. Zuletzt spielte Weissman in Spanien bei Granada, wo sein Vertrag vor Kurzem aufgelöst wurde.

(Red./Blau-Weiß Linz).

Beitragsbild: GEPA