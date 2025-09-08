Weissman-Transfer nach Österreich vor Abschluss

Shon Weissman steht vor der Rückkehr in die ADMIRAL Bundesliga. Der ehemalige WAC-Stürmer trifft heute in Österreich zum Medizincheck ein.

Wie vergangene Woche bereits berichtet wird Weissman jedoch nicht bei seinem Ex-Klub aufschlagen. Der 29-Jährige wird zu Blau-Weiß Linz wechseln und einen Vertrag über ein Jahr bis Saisonende unterschreiben.

Bei Blau-Weiß Linz war man nach dem Ausfall von Torjäger Ronivaldo noch auf der dringenden Suche nach einen Goalgetter. Weissman soll die Lücke im Sturmzentrum bis zum Ende der laufenden Spielzeit nun füllen. Auch der frühere Klagenfurt-Angreifer David Toshevski wäre eine mögliche Option für die Linzer gewesen.

Weissman lange Topkandidat in Wolfsberg

Weissmann galt zuvor als Topkandidat bei seinem alten Arbeitgeber in Wolfsberg. WAC-Präsident Dietmar Riegler hatte Mitte August im Sky-Interview erklärt, dass man bei den Verhandlungen um eine Weissmann-Rückkehr ins Lavanttal „schon sehr weit“ sei.

Weissmann erlebte beim WAC die bislang erfolgreichste Zeit in seiner Karriere, als er in 40 Spielen 37 Treffer erzielte und anschließend für vier Millionen Euro zu Real Valladolid wechselte. Zuletzt spielte Weissman in Spanien bei Granada, wo sein Vertrag vor Kurzem aufgelöst wurde.

Bild: Imago