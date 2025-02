Offiziell: FC Bayern verlängert mit Musiala

Der Youngster hat einen Vertrag bis 2030 unterschrieben. Das hat der Rekordmeister am Freitag offiziell bestätigt.

Nach Sky-Informationen ist im Vertrag eine Ausstiegsklausel erhalten. Diese beträgt zwischen Sommer 2025 und Sommer 2029 175 Millionen Euro. Ab Sommer 2029 liegt sie bei 100 Millionen Euro. Sein Gehalt beträgt 25 bis 26 Millionen Euro brutto pro Jahr.

„Ich bin sehr glücklich: Der FC Bayern ist einer der bedeutendsten Klubs der Welt, hier habe ich meine ersten Schritte in den Profifußball gemacht, und ich bin davon überzeugt, mit diesem Verein in den nächsten Jahren Großes erreichen zu können“, wird Musiala zur Verlängerung in der Pressemitteilung zitiert. „Ich fühle mich wohl in der Stadt München und im Verein mit unseren tollen Fans. Wir haben gemeinsam viel vor – ich freue mich auf alles, was kommt.“

(sport.sky.de) / Artikelbild: Imago