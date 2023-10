Offiziell! Formel 1 verlängert mit Traditionsstrecke

Die Traditionsrennstrecke im belgischen Spa bleibt auch 2025 im Kalender der Formel 1. Die Rennserie einigte sich laut einer Mitteilung vom Freitag mit den Streckenbetreibern auf eine Verlängerung des Vertrages um ein weiteres Jahr. Damit belohnt die Formel 1 die Investitionen der Organisatoren des Grand Prix in eine modernere Infrastruktur des legendären Kurses in den Ardennen.

Die Zuschauerkapazität an der Rennstrecke wurde erweitert, sodass in diesem Jahr nach Angaben der Veranstalter rund 380.000 Fans am Belgien-Wochenende dabei waren. „Spa steht für die Formel 1“, sagte Stefano Domenicali, der Geschäftsführer der Rennserie.