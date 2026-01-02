Offiziell: Füllkrug wechselt per Leihe zur AC Mailand

Was sich bereits angedeutet hatte, steht nun fest: Niclas Füllkrug verlässt West Ham leihweise und wechselt nach Italien zur AC Mailand, wie die Klubs am Freitag bekanntgaben.

Bei dem Deal handelt es sich um ein Leihgeschäft bis Sommer, die Rossoneri konnten sich zudem eine Kaufoption sichern.

Füllkrug bekommt bei Milan die legendäre Rückennummer neun, die unter anderem Stürmer-Ikonen wie George Weah, Marco van Basten und Filippo Inzaghi getragen haben.

Milan übernimmt volles Gehalt

Nach Sky Sport Informationen zahlt der italienische Traditionsklub keine Gebühr für den Angreifer, dafür aber das volle Gehalt. Füllkrug war im Sommer 2024 auf die Insel gewechselt und absolvierte seither 29 Partien für die Hammers, wobei er drei Treffer erzielte und zwei Tore vorbereitete.

(sport.sky.de) / Bild: Imago