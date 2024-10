Offiziell: GAK gibt Messner-Nachfolger bekannt

Nur einen Tag nach der Trennung von Cheftrainer Gernot Messner hat der GAK dessen Nachfolger offiziell präsentiert. Wie Sky bereits berichtete, unterschreibt der 49-jährige Rene Poms bei den „Athletikern“.

Poms, der zuletzt beim griechischen Zweitligisten PAS Giannina unter Vertrag stand, soll die Grazer wieder auf die Erfolgsspur bringen. Der GAK hält in der laufenden Bundesliga-Saison nach zehn Runden bei ernüchternden vier Punkten und gab nach der bitteren 2:5-Niederlage gegen den Stadtrivalen SK Sturm den Abgang von Gernot Messner bekannt.

Neo-Cheftrainer Rene Poms stand in der vergangenen Saison vor seinem Engagement in Griechenland noch beim österreichischen Zweitligisten DSV Leoben unter Vertrag, wo er in 20 Spielen einen beachtlichen Schnitt von 1,85 Punkten pro Spiel erzielte.

OFFIZIELL: René #Poms wird neuer Cheftrainer beim GAK! Nach internationaler Erfahrung u.a. in Kroatien, Polen und Griechenland übernimmt er nun das Traineramt. Er unterschreibt einen Vertrag über 1,5 Jahre. ✍🏻 #grazerak #inundaut #AdmiralBL 🔗 Mehr dazu: https://t.co/lLJBWckn0T pic.twitter.com/x7Jm67pF9M — GAK 1902 (@grazerak) October 22, 2024

Bild: GAK