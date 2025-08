Offiziell: GAK holt Defensiv-Allrounder von Saint-Etienne

Wie Sky bereits berichtete, kommt mit Beres Owusu ein französischer Defensiv-Allrounder per Leihe mit Kaufoption zum GAK. Das geben die Grazer am Mittwoch offiziell bekannt.

Der 21-jährige Abwehrspieler kommt von AS Saint-Etienne. Beim GAK ist er auf der rechten Innenverteidiger-Position in der 3er-Kette eingeplant, kann jedoch auch als Rechtsverteidiger eingesetzt werden – wie auch bei seinem einzigen Einsatz in der vergangenen Ligue-1-Saison gegen die AS Monaco von Adi Hütter.

Sportdirektor Didi Elsneg betont die Allrounder Qualitäten des Franzosen: „Mit Beres erhalten wir eine große Menge an Flexibilität. Er hat schon überall in der Defensive gespielt und sein Können auf allen Positionen unter Beweis gestellt. Mit seinem Speed ist er ein schwer zu überspielender Gegner und auch am Ball hat er seine Qualitäten. Ich freue mich, dass Beres zu unserer Mannschaft dazustößt.“

(Red.) / Bild: GAK