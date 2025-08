Sky-Info: GAK verpflichtet nächsten Innenverteidiger

Der GAK wird erneut auf dem Transfermarkt tätig und verstärkt sich – nach der Verpflichtung von Donovan Pines – mit einem weiteren Innenverteidiger.

Nach Sky-Informationen sichern sich die Grazer die Dienste von Beres Owusu. Der 21-jährige Abwehrspieler kommt von AS Saint-Etienne und ist bereits am heutigen Dienstag nach Österreich geflogen, um seinen Vertrag zu unterschreiben.

Beim GAK ist er auf der rechten Innenverteidiger-Position in der 3er-Kette eingeplant, kann jedoch auch als Rechtsverteidiger eingesetzt werden – wie auch bei seinem einzigen Einsatz in der vergangenen Ligue-1-Saison gegen die AS Monaco von Adi Hütter.

Owusu wird bis zum Ende der Saison ausgeliehen, die Grazer sollen über eine Kaufoption verfügen.

(Red.) / Bild: Imago