Offiziell: GAK holt Olesen per Leihe aus Fürth

Jetzt ist es offiziell: Wie Sky berichtete, leiht der GAK den luxemburgischen Teamspieler Mathias Olesen vom deutschen Zweitligisten Greuther Fürth aus. Das gaben die Grazer am Montag bekannt. Zudem sicherte sich der GAK eine Kaufoption für den 24-Jährigen.

Erst im Sommer wechselte der defensive Mittelfeldspieler ablösefrei nach Fürth. Zuvor absolvierte Olesen für den 1. FC Köln 23 Spiele in der deutschen Bundesliga. Bei den Oberfranken kam der Luxemburger in der laufenden Saison auf 14 Einsätze in der 2. deutschen Bundesliga.

GAK-Sportdirektor Tino Wawra zum Transfer: „Mathias ist ein echter Stabilisator vor der Abwehr. Ein sehr intelligenter Spieler mit viel Erfahrung in wichtigen Spielen trotz seines Alters. Ich bin sicher, dass er uns auch als Typ verbessert und uns dabei helfen wird, unsere Ziele zu erreichen.“

