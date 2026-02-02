Sky-Info: Luxemburg-Nationalspieler vor Leihe zum GAK

Nach Sky-Informationen steht der GAK vor einer Leihe von Mathias Olesen vom deutschen Zweitligisten Greuther Fürth.

Beim Tabellenschlusslicht der 2. Deutschen Liga steht der Nationalteamspieler aus Luxemburg vor einem Abgang am heutigen „Deadline Day“. Zum Beginn der Saison war der zentrale Mittelfeldspieler noch Stammspieler, unter dem neuen Trainer Heiko Vogel spielt er jedoch keine Rolle mehr.

Der 24-Jährige wechselte erst im Sommer nach Fürth, für den 1. FC Köln bestritt Olesen bereits 23 Bundesliga-Spiele.

(Red.) / Bild: Imago