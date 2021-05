Offiziell! Glasner übernimmt Traineramt bei Eintracht Frankfurt

via

Trainer Oliver Glasner wechselt innerhalb der Bundesliga vom VfL Wolfsburg zu Eintracht Frankfurt. Das gaben die Offiziellen aus Hessen am Mittwoch bekannt. Auch der VfL Wolfsburg bestätigte die Vertragsauflösung mit dem Österreicher.

Bei Eintracht Frankfurt erhält Glasner einen Dreijahresvertrag bis 2024. Sein noch bis 2022 laufendes Arbeitspapier in Wolfsburg wurde aufgelöst.

Glasner führt Wolfsburg in die Champions League

Glasner hatte den VfL im Sommer 2019 übernommen und führte die Niedersachsen in der abgelaufenen Spielzeit mit Platz vier überraschend in die Champions League.

Allerdings soll es immer wieder Unstimmigkeiten mit Geschäftsführer Jörg Schmadtke gegeben haben, ein Bekenntnis zum VfL vermied Glasner in den vergangenen Wochen. Eintracht-Vorstandsmitglied Oliver Frankenbach hatte am Sonntag eine “zeitnahe” Entscheidung in der Trainerfrage angekündigt.

