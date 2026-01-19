Offiziell: Glasner verliert seinen Kapitän an ManCity

Was sich bereits angedeutet hat, ist nun offiziell: Der bisherige Kapitän von Oliver Glasner bei Crystal Palace Marc Guehi wechselt ligaintern zu Manchester City.

Die „Skyblues“ gaben den Transfer des englischen Nationalteamspielers am Montag offiziell bekannt.

Der Abwehrspieler unterschrieb einen Vertrag bis 2031. Die Ablöse beträgt nach Sky Sport Infos umgerechnet knapp 30 Millionen Euro plus 3,5 Millionen Euro an möglichen Bonuszahlungen.

Guehi wird bei City einschließlich Boni bis zu 18 Millionen Euro brutto pro Jahr verdienen. „Ich bin wirklich glücklich und unglaublich stolz, ein Spieler von City zu sein. Ich bin jetzt beim besten Verein Englands“, sagte der 25-Jährige.

(Red./sport.sky.de) / Bild: Imago