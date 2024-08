Offiziell! Groß wechselt zu Borussia Dortmund

Was Sky bereits berichtet hat, ist nun offiziell: Pascal Groß wechselt von Brighton & Hove Albion zu Borussia Dortmund. Das haben die Schwarz-Gelben am Donnerstag offiziell bestätigt.

Das Ablösepaket beläuft sich nach Sky Informationen auf sieben bis zehn Millionen Euro inklusive Boni. Davon werden ca. sieben Millionen Euro fix an die Seagulls überwiesen. Groß wird bereits am Donnerstag mit der Mannschaft in das Trainingslager nach Bad Ragaz in die Schweiz reisen.

„Pascal hat sich in den vergangenen Jahren zu einem absoluten Leistungsträger entwickelt. Er wird uns stabiler und flexibler machen, uns mit seiner Erfahrung helfen und als Führungsspieler einen sehr positiven Einfluss haben. Dass er schon seit vielen Jahren BVB-Fan ist und sich früh klar zu unserem Klub bekannt hat, freut uns sehr“, wird Borussia Dortmunds Geschäftsführer Lars Ricken in der Pressemitteilung zitiert.

Groß erhält in Dortmund die Rückennummer 13 und unterschreibt einen Vertrag bis 2026.

