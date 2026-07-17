Offiziell: Hartberg verpflichtet argentinisch-spanischen Stürmer

Der TSV Hartberg schlägt auf dem Transfermarkt zu: Die Oststeirer verpflichten den argentinisch-spanischen Doppelstaatsbürger Agustin Urrutia.

Der 22-jährige Angreifer unterschreibt in Hartberg einen langfristigen Vertrag und soll die Offensive des Bundesligisten künftig verstärken. Urrutia wurde wie Argentiniens Superstar Lionel Messi in Rosario geboren, wagt nun den Sprung nach Österreich und wird für den TSV mit der Rückennummer 9 auflaufen.

„Es ist eine große Freude, Teil dieses großartigen Vereins zu sein. Es ist eine unglaubliche Herausforderung, und ich freue mich sehr darauf, gemeinsam mit unseren Fans in diesem Stadion zu spielen„, so Urrutia.

Der Mittelstürmer kommt aus der zweiten slowenischen Liga, wo er in der abgelaufenen Saison mit starken Leistungen auf sich aufmerksam machte. In 29 Einsätzen gelangen Urrutia zehn Tore und ein Assist.

TSV-Cheftrainer und Technischer Direktor Markus Schopp über den Stürmer: „Mit Agustín gewinnen wir im Angriff einen sehr kopfballstarken und robusten Spieler. Er ist ein Stürmertyp, den wir in dieser Form noch nicht im Kader haben und der uns dadurch deutlich mehr Flexibilität gibt. Ich freue mich total, dass er sich für uns entschieden hat.“

Der Neuzugang gilt als robuster, schneller und kopfballstarker Stürmer. Mit seinem Profil soll Urrutia dem TSV Hartberg zusätzliche Optionen im Angriff geben und die Offensive der Oststeirer variabler machen.