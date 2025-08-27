Offiziell: Johnston verlässt Sturm Graz

Max Johnston verlässt Sturm Graz und wechselt in die zweite englische Liga zu Derby County. Das gaben die Grazer am Mittwochabend offiziell bekannt.

Bei Derby County unterschreibt Johnston einen Vertrag bis 2029.

Sturm kassiert bis zu vier Millionen Euro für Johnston

Wie Sky bereits berichtete erhält Sturm für den schottischen Rechtsverteidiger eine fixe Ablöse in Höhe von 2,5 Millionen Euro. Mit Boni kann die Summe noch auf vier Millionen Euro ansteigen. Bei Derby trifft Johnston auf ÖFB-Teamspieler Andreas Weimann.

Johnston kam in der vergangenen Saison auf 31 Pflichtspiele für Sturm, erzielte ein Tor und bereitete sechs weitere Treffer vor. Nach dem Abgang von Jusuf Gazibegovic im Winter war der Defensivspieler auf der Rechtsverteidiger-Position gesetzt und ein zentraler Bestandteil der Mannschaft von Jürgen Säumel.

Der Sturm-Trainer hatte bereits am Sonntag bei „Talk und Tore“ einen baldigen Abgang von Johnston durchblicken lassen, als er Anfragen für den 21-Jährigen bestätigte.

Auch in den bisherigen fünf Pflichtspielen der Spielzeit 2025/26 stand der Schotte in der Startelf und erzielte einen Treffer. Sein Vertrag bei den „Blackies“ lief bis 2027.

Volley gegen Ried! Johnstons letztes Tor für Sturm Graz

