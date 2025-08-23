Wechsel rückt näher! Johnston vor Sturm-Abschied

Nach langen Verhandlungen steht der Abschied von Sturm-Verteidiger Max Johnston laut Sky-Informationen bevor.

Demnach steht der englische Zweitligist Derby County unmittelbar vor einer Einigung mit dem österreichischen Meister. Zuvor lehnten die Steirer mindestens zwei Angebote für den Rechtsverteidiger ab.

Johnston soll für ein Gesamtpaket von etwa 4 Millionen Euro nach England wechseln. Die fixe Ablösesumme beläuft sich auf etwa 2,5 Millionen Euro, zusätzlich gibt es 1,5 Millionen Euro Boni.

Der 21-Jährige soll in Kürze mit Derby sprechen, um über Vertragsmodalitäten und sportliche Inhalte zu verhandeln. Weitere europäische Vereine beobachten die Situation des Schotten.

Johnston bei Sturm seit Winter Stammspieler

Johnston kam in der vergangenen Saison auf 31 Pflichtspiele für Sturm, erzielte ein Tor und bereitete sechs weitere Treffer vor. Nach dem Abgang von Jusuf Gazibegovic im Winter ist der Defensivspieler auf der Rechtsverteidiger-Position gesetzt und ein zentraler Bestandteil der Mannschaft von Trainer Jürgen Säumel.

Auch in den bisherigen fünf Pflichtspielen der Spielzeit 2025/26 stand der Schotte in der Startelf. Sein Vertrag bei den „Blackies“ läuft bis 2027.

