Offiziell: Junior Adamu stürmt im Frühjahr für Celtic

Junior Adamu kam im Sommer 2024 von Red Bull Salzburg nach Freiburg und bestritt seither 67 Pflichtspiele für den deutschen Bundesligist. Der 24-jährige Stürmer erzielte für Freiburg bisher sieben Tore und bereitete vier Treffer vor. In der aktuellen Spielzeit absolvierte der neunfache Teamspieler neun Einsätze in der Bundesliga sowie sieben in der Europa League und zwei im DFB-Pokal.

Der Celtic FC ist schottischer Rekordmeister und steht in der Scottish Premiership aktuell auf dem zweiten Platz. In den Playoffs der Europa League (live auf Sky Sport Austria – streame mit Sky X!) trifft Celtic auf den VfB Stuttgart.

„Junior hat sich unbestritten immer in den Dienst der Mannschaft gestellt, seine Einsatzzeiten waren zuletzt allerdings für ihn und für uns nicht befriedigend – hier erhoffen wir uns mit der Leihe zu Celtic eine neue Dynamik“, sagt Freiburg-Sportdirektor Klemens Hartenbach.

