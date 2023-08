Offiziell: Kane wechselt zum FC Bayern

Harry Kane spielt in der kommenden Saison beim FC Bayern. Der Transfer ist von den Klubs als offiziell abgeschlossen vermeldet worden.

Kane erhält bei den Bayern einen Vertrag bis 2027, die Ablöse beträgt nach Sky Informationen weit über 100 Millionen Euro inklusive möglicher Bonuszahlungen. Damit wird der Stürmer-Deal zum Dreifach-Rekordtransfer.

„Ich bin sehr glücklich, jetzt ein Teil des FC Bayern sein zu können. Der FC Bayern ist einer der größten Klubs der Welt und ich habe immer gesagt, dass ich mich in meiner Karriere auf dem höchsten Level bewegen und beweisen möchte. Den FC Bayern charakterisiert seine Gewinner-Kultur – es fühlt sich sehr gut an, hier zu sein“, wird der Angreifer auf der Bayern-Homepage zitiert.

Er ist nicht nur der teuerste Bayern- und Bundesliga-Transfer (zuvor Lucas Hernandez mit 80 Millionen Euro) sondern auch der teuerste Verkauf der Tottenham Hotspur in deren Vereinsgeschichte (zuvor Gareth Bale für 101 Millionen Euro).

Kane ist der vierte Neuzugang der Bayern in dieser Saison. Zuvor hatte der Rekordmeister Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund), Konrad Laimer (RB Leipzig/beide ablösefrei) und Min-Jae Kim (SSC Neapel/50 Millionen) verpflichtet.

Mit breitem Grinsen! Kane ist angekommen

Kane gegen Leipzig im Kader

Kane könnte bereits am Samstagabend im Supercup gegen RB Leipzig (20:45 Uhr live auf Sky – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass) sein Debüt im Bayern-Trikot feiern. Nach Sky Infos will und soll er heute im Kader stehen.

Der offizielle Abschluss des Deals ist das Ende einer zähen Transfer-Saga, die ihren Höhepunkt am Freitagmorgen erreichte. Kane befand sich nach Sky Informationen bereits auf dem Weg nach München, als die Spurs ein weiteres Mal nachverhandeln wollten und dem Stürmer zwischenzeitlich die Flugerlaubnis nach Deutschland entzogen.

Hainer lobt Dreesen

Das ist nun geklärt. Kane konnte in der Zwischenzeit den Medizincheck absolvieren und den Vertrag beim Rekordmeister unterschreiben. Der Stürmerstar erhält bei den Bayern die Rückennummer neun, die zuletzt Robert Lewandowski über Jahre prägte. Nach Omar Richards und Owen Hargreaves ist Kane erst der dritte englische Spieler beim FC Bayern.

„Herzlich willkommen in München, Harry Kane! Wir freuen uns sehr über diesen hochkarätigen Neuzugang. Der Transfer erforderte Hartnäckigkeit, Biss und Ausdauer – ein großes Kompliment an alle Beteiligten des FC Bayern bei diesen Verhandlungen mit unserem Vorstandsvorsitzenden Jan-Christian Dreesen an der Spitze“, sagte Bayerns Präsident Herbert Hainer: „Harry Kane wird nicht nur den FC Bayern verstärken, sondern auch der gesamten Bundesliga gut zu Gesicht stehen.“ Dreesen ergänzte: „Unsere Fans können sich auf einen der besten Goalgetter unserer Zeit freuen.“

Kane drei Mal Torschützenkönig in der Premier League

Der Vertrag von Kane bei den Spurs wäre 2024 ausgelaufen. Der Stürmer spielte mit einer zweijährigen Unterbrechung seit 2004 bei Tottenham, gewann mit dem Klub aber keinen Titel. Kane war Torschützenkönig der WM 2018 und der Premier League 2016, 2017 und 2021. Insgesamt gelangen ihm für die Spurs in 435 Pflichtspielen 280 Treffer, in 84 Länderspielen waren es bislang 58 Treffer. Kane ist damit Englands Rekordtorschütze.

Für den Nationalstürmer ist es das erste Auslands-Engagement seiner Karriere. Zuvor war der 30-Jährige als Profi nur an Leyton Orient, den FC Millwall, Norwich City und Leicester City ausgeliehen.

(Red.)

Bild: Imago