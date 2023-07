Offiziell: Köhn verlässt Red Bull Salzburg

Der Wechsel von Tormann Philipp Köhn vom Fußball-Serienmeister Salzburg zur AS Monaco um Neo-Trainer Adi Hütter ist fix.

Das bestätigten beide Clubs am Samstag. Der Schweizer Nationalteamspieler unterschrieb beim französischen Erstligisten einen Fünfjahresvertrag bis Juni 2028. Zuletzt war der 25-Jährige zum „Besten Tormann“ der abgelaufenen Bundesliga-Saison gewählt worden. Die Ablösesumme soll etwa zehn Millionen Euro betragen.

„Mit seinen extrem starken Leistungen in den letzten beiden Jahren hat er sich in den Fokus vieler internationaler Clubs gespielt, wodurch sein Wechsel letztlich nicht überraschend kommt“, sagte Salzburg-Sportdirektor Christoph Freund. Für die „Bullen“ bestritt der in Deutschland geborene Köhn insgesamt 83 Partien. Die Mozartstädter haben mit ÖFB-Nationalgoalie Alexander Schlager im Sommer bereits einen weiteren Schlussmann geholt. Monaco war auf der Suche nach einer neuen Nummer eins, nachdem der ausgeliehene Alexander Nübel zu Bayern München zurückkehrte.

Bei den Monegassen sind Hütter und Sportchef Thiago Scuro neu am Ruder. Sie sollen den Club nach dem enttäuschenden sechsten Platz in der Vorsaison wieder in die Top Drei der Ligue 1 führen. Köhn durchlief die deutschen Nationalteams bis zur U18, ehe er für das Heimatland seiner Mutter einlief. Mit dem Schweizer A-Team nahm er, jedoch ohne Einsatz, 2021 an der EM und 2022 an der WM teil.