Offiziell: Köln trennt sich von Trainer Struber

Wie von Sky am Sonntag berichtet, trennt sich der deutsche Zweitligist 1. FC Köln zwei Runden vor Saisonende von Cheftrainer Gerhard Struber. Das teilten die Kölner am Montag offiziell mit. Auch Sport-Geschäftsführer Christian Keller muss gehen.

Die weitreichenden Personalentscheidungen waren bereits am Sonntag durchgesickert. Sie sind das Ergebnis einer Krisensitzung im Nachgang des enttäuschenden 1:1 gegen Absteiger Jahn Regensburg – der FC sieht den Aufstieg in die Bundesliga in akuter Gefahr.

„Jetzt, da die Ziellinie vor Augen ist und wir noch dazu aussichtsreich dabei sind, tut die Entscheidung besonders weh“, sagte Struber. „Ich wünsche dem Team und dem gesamten Club für die verbleibenden Spiele maximalen Erfolg.“

1,78 Punkte pro Spiel

Der im Fußball-Kosmos von RB groß gewordene Struber, später u.a. Trainer des WAC und von Red Bull New York, holte mit Köln im Schnitt 1,78 Punkte. Seine Bilanz in 36 Spielen: 19 Siege, 7 Remis, 10 Niederlagen.

Am Samstagabend hatten die Kölner gegen den damit abgestiegenen SSV Jahn Regensburg nur ein 1:1 erreicht und dadurch die Tabellenführung an den Hamburger SV verloren. Die Fans hatten ihren Unmut lautstark kundgetan. Auch „Struber raus!“-Rufe waren zu hören.

Funkel soll Köln-Aufstieg finalisieren

Als Nachfolger holt der 1. FC Köln Trainer-Routinier Friedhelm Funkel zurück. Funkel hatte den FC bereits zweimal trainiert, zuletzt gelang Köln unter seiner Führung im Jahr 2021 in der Relegation der Klassenerhalt in der Bundesliga. Er ist in seiner Trainerlaufbahn sechsmal in die Bundesliga aufgestiegen und hält damit den Rekord. Funkel unterschrieb für zwei bzw. inklusive möglicher Relegation vier Spiele, er wird noch am Montag um 15.00 Uhr offiziell präsentiert.

Der FC liegt zwar auf Aufstiegskurs, hat aber zuletzt deutlich an Schwung verloren. Nicht nur die Ergebnisse stimmten nicht, auch spielerisch lief kaum etwas zusammen. Keller hatte sich vehement vor Struber gestellt.

In der Tabelle liegt nur der Hamburger SV (56 Punkte) vor dem FC (55). Die Verfolger SV Elversberg und SC Paderborn (beide 52) sind jedoch in Schlagdistanz. Am Freitag (18.30 Uhr/Sky) gastiert Köln beim 1. FC Nürnberg.

Bild: Imago