Offiziell: Kompany neuer Bayern-Trainer

Nun ist es offiziell: Vincent Kompany hat sein Arbeitspapier beim FC Bayern München unterzeichnet und ist nun der Trainer des deutschen Rekordmeisters.

Mit seiner Unterschrift auf dem Arbeitspapier des FC Bayern zieht Vincent Kompany den Schlussstrich unter die lange Trainersuche der Münchener. Der Belgier ist heute in München gelandet. Kompany unterzeichnet einen Vertrag bis 2027, aufgrund seines langfristigen Vertrags beim abgebenden englischen Verein FC Burnley wird nach Sky-Informationen eine Ablöse in Höhe von zehn bis zwölf Millionen fällig.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

Kompany voller Vorfreude

„Ich freue mich auf die Herausforderung FC Bayern. Es ist eine große Ehre, für diesen Klub tätig sein zu dürfen – der FC Bayern ist eine Institution im internationalen Fußball. Als Trainer musst du für das stehen, was du als Persönlichkeit bist: Ich liebe es, den Ball zu haben, kreativ zu sein – und wir müssen auch aggressiv sein auf dem Platz und mutig. Ich freue mich jetzt auf die ganz elementaren Dinge: Mit den Spielern zu arbeiten, ein Team zu bilden. Wenn die Basis steht, kommt auch der Erfolg“, freut sich der 38-Jährige auf die kommende Saison.

Der ehemalige Innenverteidiger hatte die Clarets in der Saison 2022/23 in die Premier League geführt, in der abgelaufenen Spielzeit ging es für den Klub als Lancashire direkt wieder in die zweite Liga. Kompany wurde den Münchenern unter anderem vom ehemaligen Bayern-Coach Pep Guardiola empfohlen. Karl-Heinz Rummenigge bestätigte exklusiv bei Sky Italia, dass der deutsche Rekordmeister den Belgier verpflichten würde.

Sky Experte Didi Hamann, der bei Manchester City mit Kompany zusammenspielte, richtet warme Worte an den neuen Bayern-Coach : „Willkommen in München, Vinny. Jetzt hat er eine faire Chance verdient“.

Der neue FC Bayern-Coach stellt sich vor:

Eberl von Neo-Coach überzeugt

Sportvorstand Max Eberl ist von dem neuen Coach überzeugt: „Wir freuen uns sehr, dass wir Vincent Kompany für den FC Bayern verpflichtet haben. In den Gesprächen mit ihm waren wir sofort auf einer gemeinsamen Ebene. Dabei hat er uns klar gezeigt, wie sehr ihn die Aufgabe FC Bayern reizt und dass er sie unbedingt annehmen möchte“, so der 50-Jährige.

Und weiter: „Vincent Kompany ist hungrig und bringt alles mit: Schon als Spieler war er eine Führungsfigur im internationalen Spitzenfußball und geht auch als Trainer voran. Wir wünschen uns auf dieser Position wieder mehr Kontinuität. Gemeinsam mit ihm wollen wir beim FC Bayern viel bewegen – und natürlich gemeinsam erfolgreich sein.

Mit Kompany wird für die Bayern eine lange Trainersuche zu Ende gehen. Nach Absagen der Wunschlösungen Xabi Alonso, Julian Nagelsmann und schließlich ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick versandeten auch Bemühungen um Oliver Glasner von Crystal Palace und Roger Schmidt von Benfica. Auch der Versuch, Thomas Tuchel doch noch weiter zu beschäftigen, scheiterte.

(skysport.de) / Bild: Imago