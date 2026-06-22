Offiziell: Leipzig stellt neuen Chefcoach vor

RB Leipzig hat Martin Demichelis als neuen Trainer verpflichtet.

Der 45 Jahre alte Argentinier wird Nachfolger von Ole Werner und erhält einen Zweijahresvertrag, wie der deutsche Bundesligist mitteilte.

Die Ausstiegsklausel von Demichelis beträgt nach exklusiven Sky Sport Informationen 2,5 Millionen Euro. Für den Argentinier ist es nach 15 Jahren die Rückkehr in die Bundesliga.

Als Spieler stand er von 2003 bis 2011 beim FC Bayern unter Vertrag, dabei bestritt er insgesamt 259 Pflichtspiele. Er wurde vier Mal Deutscher Meister und gewann ebenso häufig den DFB-Pokal.