Offiziell: Liefering-Kapitän Verhounig wechselt zum WAC

Der Wolfsberger AC hat sich die Dienste von Phillip Verhounig gesichert. Der 20-jährige Stürmer wechselt vom FC Red Bull Salzburg nach Wolfsberg und unterschreibt einen Dreijahresvertrag.

Der gebürtige Kärntner stand seit Anfang 2020 bei den Salzburgern unter Vertrag und durchlief die Red Bull Akademie. Mit den Nachwuchsteams der U15, U16 und U18 gewann Verhounig insgesamt vier Meistertitel.

OFFIZIELL: Phillip Verhounig wechselt vom FC Red Bull Salzburg zum @WolfsbergerAC, wo er einen Vertrag über drei Jahre unterschreibt. Alles Gute für deinen weiteren Karriereweg, Phillip! 💪 pic.twitter.com/uvhYKrdYbf — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) July 28, 2026

Darüber hinaus sammelte der Angreifer Erfahrung in der UEFA Youth League, wo er in elf Spielen neun Tore erzielte und sich in der Saison 2024/25 die Torjägerkrone sicherte. Für den FC Liefering absolvierte Verhounig insgesamt 63 Pflichtspiele und steuerte dabei 23 Treffer bei.

Der Schweizer Meister FC Thun und diverse österreichische Bundesligisten wollten Verhounig verpflichten, unter anderem Austrian Wien. Nach Sky-Informationen hatten die Veilchen sogar ein schriftliches Angebot abgegeben und waren sich mit dem Spieler grundsätzlich einig. Verhounig hat sich aber bewusst für den WAC entschieden und will dort den nächsten Step machen.