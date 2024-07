Offiziell: Manchester United verpflichtet Defensivtalent Yoro

Manchester United gibt nun die Verpflichtung des 18-jährigen Leny Yoro vom OSC Lille bekannt.

Der französische Verteidiger hat einen Vertrag bis Juni 2029 unterschrieben, mit der Option auf eine Verlängerung um ein weiteres Jahr. Im Alter von nur 18 Jahren hat Yoro bereits 60 Erstligaspiele für Lille OSC absolviert. In der vergangenen Saison wurde er in die Mannschaft der Saison der Ligue 1 gewählt, nachdem er seinen Verein auf den vierten Platz in der Liga geführt hatte.

Yoro sagte: „Es ist eine unglaubliche Ehre, so früh in meiner Karriere für einen Verein mit der Größe und den Ambitionen von Manchester United zu unterschreiben“.

Bild: Imago