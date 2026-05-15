Offiziell! Manuel Neuer verlängert beim FC Bayern

Manuel Neuer verlängert seinen Vertrag beim FC Bayern um ein weiteres Jahr bis 2027. Das haben die Münchner am Freitagabend bekanntgegeben.

„Ich habe mir für die Entscheidung Zeit genommen und freue mich jetzt sehr“, wird Neuer auf der Vereinsseite zitiert. „Hier stimmen alle Voraussetzungen: Wir können mit dieser Mannschaft jeden schlagen, ich fahre jeden Tag mit Spaß an die Säbener Straße und bringe meine Leistung. In unserem Torwart-Team halten wir zusammen und versuchen, die Latte immer höher zu legen, uns permanent gegenseitig zu pushen und optimal auf die Spiele vorzubereiten.“

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Darüber hinaus verlängert auch Sven Ulreich bis 2027. Die Verhandlungen hatten sich ein wenig hingezogen, ursprünglich wollte sich Neuer schon Ende März entschieden haben, wie seine sportliche Zukunft aussieht. Der Weltmeister-Torwart von 2014 war in dieser Saison dreimal für kurze Zeit wegen Muskelfaserrissen ausgefallen. Der Entschluss zur Fortsetzung seiner Karriere wurde wohl auch beeinflusst durch den Einzug der Münchner ins Halbfinale der Champions League, an dem er großen Anteil hatte.

Seit 2011 beim FC Bayern

Neuer war im Sommer 2011 für eine Ablöse von 30 Millionen Euro von Schalke 04 zu den Bayern gekommen. Seitdem kam er für die Münchner in 597 Pflichtspielen zum Einsatz, davon 388 Mal in der Bundesliga und 139 Mal in der Champions League, die er zweimal gewann (2013 und 2020). 13 Mal holte Neuer mit dem Rekordmeister die Meisterschale, sechsmal den DFB-Pokal, zweimal (ebenfalls 2013 und 2020) den Titel bei der Klub-WM.

Die Entscheidung von Neuer hat auch erhebliche Auswirkungen auf die anderen Torhüter, die beim FC Bayern unter Vertrag stehen. Sein designierter Nachfolger Jonas Urbig wird ein weiteres Jahr warten müssen, die Rolle als Stammtorhüter übernehmen zu können, darüber hinaus kehrt aller Voraussicht nach Alexander Nübel vom VfB Stuttgart zurück.

(skysport.de)/Beitragsbild: Imago