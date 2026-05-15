Spionageverdacht: Middlesbrough fordert Southampton-Ausschluss

Der Kampf um den Aufstieg in die englische Premier League wird nach einem Spionagevorwurf möglicherweise auch am Grünen Tisch mitentschieden. Der FC Middlesbrough hat vom englischen Verband EFL Sanktionen gegen den FC Southampton gefordert. Weil ein Mitarbeiter des Klubs beim Training von Middlesbrough spioniert haben soll, sei die „einzig angemessene Reaktion eine sportliche Sanktion, die den FC Southampton daran hindern würde, am Playoff-Finale der EFL Championship teilzunehmen“, heißt es in einem Statement. Der Verein behält sich alle rechtlichen Schritte vor.

Der englische Traditionsklub Southampton mit dem deutschen Trainer Tonda Eckert war mit einem 2:1 (1:1) n.V. gegen Middlesbrough im Halbfinal-Rückspiel der Playoffs ins Aufstiegs-Endspiel eingezogen. Gegner dort ist am 23. Mai im Londoner Wembley-Stadion Hull City.

Doch die EFL leitete ein Disziplinarverfahren ein. Für den 19. Mai ist eine Sitzung vor einem unabhängigen Disziplinarausschuss geplant. Daran darf Middlesbrough nicht teilnehmen. Dies bedauerte der Klub nun und hofft auf eine Sanktion, „um die Integrität des Spiels zu schützen“ sowie „jegliche zukünftigen Versuche zu unterbinden, sich einen unfairen und unrechtmäßigen Vorteil im Streben nach dem Aufstieg in die Premier League zu verschaffen.“

Playoff-Finale um den Aufstieg als ultimatives Millionen-Spiel

Im Zentrum des Vorwurfs steht eine Regel, wonach innerhalb von 72 Stunden vor einem angesetzten Spiel das Training des Gegners nicht beobachtet werden darf. Mehrere englische Medien berichteten von einem „Spionage-Drama“. Demnach soll sich ein Mitarbeiter von Southampton am Donnerstag im Gebüsch unweit des Trainingsplatzes von Middlesbrough versteckt haben. Der Mann soll unerlaubt gefilmt haben, sei allerdings dabei erwischt worden. Daraufhin habe der Beschuldigte die Aufnahmen von seinem iPhone gelöscht.

Das Playoff-Finale um den Aufstieg gilt als ultimatives Millionen-Spiel. Dem Sieger sind Einnahmen in Höhe von mindestens 230 Millionen Euro sicher.

(SID)/Beitragsbild: Imago