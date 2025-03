Offiziell: Maranda verlängert bei Blau-Weiß Linz

Was Sky bereits berichtete, ist nun offiziell: Manuel Maranda hat seinen Vertrag bei Blau-Weiß Linz verlängert.

Der Abwehrchef und Vizekapitän unterschreibt bei den Linzern ein neues Arbeitspapier bis 2029. Der 27-Jährige wechselte im Sommer 2021 vom SKN St. Pölten in die oberösterreichische Landeshauptstadt.

Maranda hat sich im Team von Trainer Gerald Scheiblehner zu einem absoluten Stammspieler etabliert. In dieser Saison hatte der Innenverteidiger großen Anteil am Einzug in die Meistergruppe der ADMIRAL Bundesliga. Im Grunddurchgang absolvierte Maranda alle Spiele über die volle Spielzeit. Laut transfermarkt.at liegt der Marktwert des Defensivspielers bei etwa 600.000 Euro.

„Absoluter Führungsspieler“: Schösswendter freut sich über Maranda-Verlängerung

„Manu ist in den letzten Jahren zu einem absoluten Führungsspieler gereift, der nicht nur auf dem Platz durch seine enorme Stabilität und Zweikampfstärke, sondern auch Abseits davon eine sehr wichtige Rolle in unserem Klub bzw. innerhalb der Mannschaft eingenommen hat, was er vor allem in den letzten beiden Saisonen seit unserem Aufstieg nochmals eindrucksvoll bewiesen hat. Es freut mich sehr, dass wir uns über eine Verlängerung bis 2029 einigen konnten und Manu als einer der wichtigsten Eckpfeiler unseres Teams weiterhin ein Blau-Weißer bleibt“, sagt BW-Linz-Sportdirektor Christoph Schösswendter zur Verlängerung.

Manuel Maranda selbst sagt zu seinem neuen Vertrag: „Meine Zeit bei Blau-Weiß Linz ist bis jetzt die schönste in meiner Karriere. Sportliche Erfolge, aber vor allem auch das familiäre Umfeld und unsere Fans sind der Grund, warum ich mich sehr auf die kommende gemeinsame Zeit freue.“

Angebot von Ligakonkurrent abgelehnt

Mit seinen Leistungen dürfte Maranda wohl Interesse bei anderen Vereinen geweckt haben. Laut Sky-Infos soll ein Konkurrent aus der Meistergruppe bereits ein Angebot für den Defensivspieler abgegeben haben. Maranda fühlt sich jedoch in Linz sehr wohl und schätzt seinen Status innerhalb der Mannschaft und des Vereins.

Blau-Weiß Linz startet am Sonntag das erste Mal in der Vereinsgeschichte in die Meistergruppe der ADMIRAL Bundesliga. Zum Auftakt geht es am Sonntag (ab 14:00 live auf Sky Sport Austria – streame das Spiel mit dem Sky X-Traumpass) gegen die Wiener Austria.

(Red./Blau-Weiß Linz) / Bild: GEPA