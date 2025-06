Offiziell: Mathys Tel wechselt nach Leihe fix zu Tottenham

Mathys Tel verlässt den FC Bayern endgültig und schließt sich Tottenham Hotspur an. Das gaben beide Klubs am Sonntag bekannt. Der Angreifer erhält in London einen Vertrag bis 2031.

Für den jungen Franzosen bezahlen die Lilywhites Sky Sport Infos zufolge 35 Millionen Euro, nachdem sie bereits zehn Millionen Euro als Leihgebühr an den Rekordmeister überwiesen hatten. Der neue Tottenham-Trainer Thomas Frank stand hinter der Spurs-Idee und wollte Tel ebenfalls gerne in London halten.

„Mathys Tel ist als sehr junger Spieler zum FC Bayern gekommen und hat hier seine ersten Schritte in den internationalen Spitzenfußball gemeistert. Er war ein Sympathieträger unseres Teams, der immer alles für den Verein und die Mannschaft gegeben hat“, sagte Bayerns Sportvorstand Max Eberl und weiter: „Es hat sich gezeigt, dass der Schritt nach Tottenham für seine Entwicklung der richtige war. Diesen Weg bei den ‚Spurs‘ wird er nun weitergehen. Wir bedanken uns für seinen Einsatz im Trikot des FC Bayern und wünschen ihm alles Gute für seine Zukunft. Merci bien, Mathys!“

Seit seinem Wechsel nach London absolvierte Tel wettbewerbsübergreifend insgesamt 20 Partien im Spurs-Trikot, wobei er drei Treffer sowie eine Vorlage beisteuerte. Von Sommer 2022 bis Februar 2025 war der Offensiv-Star für die Bayern aktiv und kam dabei auf insgesamt 83 Einsätze.

(skysportde) / Foto: IMAGO