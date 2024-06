Offiziell: Mbappe wechselt zu Real Madrid

Die jahrelange Transfer-Saga hat ein Ende: Kylian Mbappe ist ein Königlicher – der französische Superstar wechselt zu Real Madrid. Das hat der 15-malige Champions-League-Sieger offiziell bestätigt.

Mbappe unterschrieb einen Fünfjahresvertrag bis Sommer 2029 und erhält die Trikotnummer neun.

Der Stürmerstar hatte seinen auslaufenden Vertrag bei Paris Saint-Germain nicht verlängert. Mbappe kann deshalb ablösefrei zu dem Lieblingsklub seiner Kindheit wechseln.

Real-Präsident Florentino Perez wollte den seit Wochen ausgehandelten Transfer am Samstagabend nach dem 2:0-Sieg gegen Borussia Dortmund (Spielbericht + VIDEO-Highlights) noch nicht bestätigen. Nun ist der Deal in trockenen Tüchern.

Real nach CL-Sieg auch mit Mbappe-Transferhammer

Aktuell bereitet sich Mbappe in Clairefontaine mit der Equipe tricolore auf die EM in Deutschland vor. Am Mittwoch steht ein Testspiel in Metz gegen Luxemburg an, am Sonntag eine weitere Partie zur Einstimmung auf die Endrunde in Bordeaux gegen Kanada. Als Kapitän will er seine Mannschaft in Deutschland zum Titel führen.

Real hingegen gewann im Londoner Wembley-Stadion zum 15. Mal die Champions League oder ihren Vorgänger-Wettbewerb Europapokal der Landesmeister. Die Königlichen sind damit der mit Abstand erfolgreichste Klub in der Geschichte der Königsklasse.

Olympia-Einsatz unwahrscheinlich

Durch den Wechsel nach Madrid wird es für Mbappe womöglich aber nichts mit dem erhofften Einsatz bei den Olympischen Spielen in Paris. Am Montag wurde der Torjäger von Trainer Thierry Henry wohl wegen des Widerstands von Mbappes künftigem Arbeitgeber nicht in den vorläufigen 25-köpfigen Kader berufen.

Sogar Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will den Stürmer bei den Spielen dabeihaben. Auch Mbappé selbst äußerte den Wunsch, in Paris für Frankreich spielen zu wollen. In der Gruppe A trifft das französische Team ab dem 24. Juli auf die USA, Guinea und Neuseeland.

