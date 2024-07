Offiziell: Modric verlängert bei Real Madrid

Der kroatische Spielmacher Luka Modric hat seinen auslaufenden Vertrag beim spanischen Meister Real Madrid um ein Jahr bis Saisonende 2025 verlängert.

Das gab der Club am Mittwoch bekannt. Modric spielt bereits seit 2012 für die Spanier, bei denen auch ÖFB-Teamspieler David Alaba unter Vertrag steht. In der abgelaufenen Saison hatte der 38-jährige Ex-Weltfußballer seinen sechsten Champions-League-Titel sowie den vierten in der nationalen La Liga geholt.

(APA) / Bild: Imago