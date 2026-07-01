Offiziell: Moussa Yeo verlässt Red Bull Salzburg

Wie Sky bereits berichtet hat, wechselt Salzburgs Moussa Yeo zu Championship-Klub Swansea City. Das geben die Klubs am Mittwochnachmittag offiziell bekannt.

Yeo arbeitete bereits vor zwei Jahren bei Red Bull Salzburg mit dem aktuellen Swansea-Trainer Vitor Matos zusammen. Dieser war Co-Trainer unter Pep Lijnders. Der Offensivspieler unterschreibt in Wales einen Vierjahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison.

In der abgelaufenen Saison 2025/26 kam Yeo in insgesamt 34 Pflichtspielen für Salzburg zum Einsatz. Dabei erzielte der 22-jährige Malier drei Tore und bereitete drei weitere Treffer vor.

Marcus Mann, Geschäftsführer Sport: „Ich denke, dass jetzt ein guter Zeitpunkt für einen Wechsel von Moussa gekommen ist. Bei uns in Salzburg hat er in den vergangenen Jahren eine gute Entwicklung genommen und es war Zeit für einen nächsten Schritt. Dabei hat er sich für den Wechsel in die zweite englische Liga entschieden, wofür wir ihm alles Gute und viel Erfolg wünschen!“

Moussa Yeo: „Ich bin dem FC Red Bull Salzburg sehr dankbar für die Möglichkeiten, die ich in meinen vier Jahren hier hatte. In dieser Zeit konnte ich mich sehr gut beweisen und sowohl als Sportler als auch als Mensch viel lernen. Ich spüre aber, dass jetzt der richtige Zeitpunkt für einen neuen, anderen Klub gekommen ist. Deshalb nehme ich nun Abschied und wechsle mit vielen schönen Erfahrungen nach England.“