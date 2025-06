Offiziell: Nächster Klagenfurt-Profi wechselt zu St. Pauli

Wie schon sein Teamkollege Jannik Robatsch zuvor wechselt nun auch Austria-Klagenfurt-Torhüter Simon Spari zum deutschen Bundesligisten 1. FC St. Pauli. Dies gaben die Hamburger am Donnerstag bekannt. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Seiten Stillschweigen.

Spari sammelte in der Saison 2021/22 beim Floridsdorfer AC erste Erfahrungen im Profibereich. Der 23-Jährige bestritt 57 Partien in der zweiten österreichischen Liga, bevor er nach Klagenfurt wechselte. In der abgelaufenen Spielzeit war der Torhüter beim Absteiger gesetzt und absolvierte 27 Spiele in der ADMIRAL Bundesliga sowie zwei Pokalspiele.

(Red. / St. Pauli) / Foto: IG/ fcstpauli