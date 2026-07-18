Offiziell: Neuer Verein für Ex-Sturm-Angreifer Yardimci

Der deutsche Zweitligist 1. FC Kaiserslautern hat seine Offensive mit Erencan Yardimci verstärkt.

Der 24 Jahre alte Angreifer wechselt auf Leihbasis vom Bundesligisten TSG Hoffenheim auf den Betzenberg. Das teilte der FCK am Samstag mit. Beide Seiten einigten sich auf die Möglichkeit, dass Yardimci im Anschluss fest zu den Roten Teufeln wechselt. Sky berichtete bereits am Donnerstag vom Transfer.

Yardimci war im Sommer 2024 aus seiner Heimat von Eyüpspor nach Hoffenheim gewechselt. Der türkische U21-Nationalspieler sammelte anschließend während der Leihstationen bei Sturm Graz und zuletzt Eintracht Braunschweig Spielpraxis. Für Sturm bestritt der Angreifer in der Frühjahrssaison 2024/25 14 Spiele, dabei steuerte er drei Tore und zwei Vorlagen bei.