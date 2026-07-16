Rekordtransfer: Neuer Klub für ehemaligen Sturm-Angreifer

Nach exklusiven Sky Sport Informationen wechselt Erencan Yardimci zum 1. FC Kaiserslautern.

Die Pfälzer haben eine vollständige Einigung mit der TSG Hoffenheim erzielt. Beide Klubs haben sich auf eine Leihe mit Kaufpflicht verständigt.

Die Leihgebühr beträgt 500.000 Euro. Die Kaufpflicht, die im Anschluss greift, liegt bei fünf Millionen Euro. Sobald diese greift, avanciert Yardimci, der im Herbst 2024 an Sturm Graz ausgeliehen war, zum Rekordeinkauf des FCK. Der Angreifer löst dann Lincoln als teuersten Transfer der Pfälzer ab. Der Brasilianer wechselte in der Saison 2001/2002 für vier Millionen Euro von Atletico Mineiro zum FCK.

Der Medizincheck des 24-jährigen Mittelstürmers ist für Freitag geplant. In der vergangenen Saison ging Yardimci für Kaiserslauterns Ligarivalen Eintracht Braunschweig auf Torejagd. Für die Niedersachsen absolvierte der Türke wettbewerbsübergreifend 32 Partien. Dabei gelangen ihm fünf Treffer, einen weiteren bereitete er vor.