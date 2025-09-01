Offiziell: ÖFB-Legionär Daniliuc findet neuen Verein

Der Schweizer Meister FC Basel verstärkt seine Defensive mit Flavius Daniliuc. Der 24-jährige Innenverteidiger wechselt von US Salernitana zum FCB und erhält einen Vertrag bis 2028.

Der Wiener durchlief die Akademien von Rapid Wien, Real Madrid und dem FC Bayern München, ehe er über OGC Nizza 2022 nach Italien kam. Für Salernitana sowie auf Leihbasis bei Salzburg und Verona sammelte der dreifache österreichische Nationalspieler bereits über 100 Pflichtspiele in Serie A, Ligue 1 und Bundesliga.

„Ich freue mich sehr, beim FCB zu sein und will alles geben, um die Titel zu verteidigen“, sagte Daniliuc bei seiner Vorstellung. Laut „Transfermarkt“ überwies der FC Basel eine Ablösesumme von rund 500.000 Euro für Daniliuc.

(Red.) / Bild: Imago