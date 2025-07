ÖFB-Teamspieler Wöber kehrt nach Deutschland zurück

ÖFB-Teamspieler Maximilian Wöber wechselt von Leeds United zurück in die deutsche Bundesliga. Der Innenverteidiger schließt sich auf Leihbasis Werder Bremen an. Die Norddeutschen besitzen anschließend eine Kaufoption, die im niedrigen einstelligen Millionenbereich liegt.

Für den 27-Jährigen ist es eine Rückkehr in die deutsche Bundesliga. In der Spielzeit 2023/24 lief er in 27 Spielen leihweise für Borussia Mönchengladbach auf. Zuvor war Wöber im Jänner 2023 für rund zwölf Millionen Euro von Red Bull Salzburg zu Leeds gewechselt. Beim Premier League-Aufsteiger aus Leeds hatte Wöber trotz Vertrag bis 2027 keine Perspektive mehr.

Bei Werder Bremen trifft Wöber mit Marco Friedl, Romano Schmid und Marco Grüll auf drei Kollegen aus dem ÖFB-Team. Als Linksfuß und Kapitän ist allerdings Friedl als direkte Konkurrenz von Wöber in der Innenverteidigung gesetzt.

Schaufenster ÖFB-Team

Dass der gebürtige Wiener zuletzt trotz mangelnder Spielpraxis im Nationalteam zum Einsatz kam, und keine schlechte Figur abgab, fiel auch Peter Niemayer, Bremens Leiter Profifußball, auf. „Nach einer schwierigen letzten Saison hat er zuletzt in der Nationalmannschaft ein gutes Comeback gegeben. Wir sind überzeugt, dass er diesen positiven Trend bei uns fortsetzen wird“, sagte Niemayer.

„Ich freue mich sehr darüber, einen weiteren österreichischen Nationalspieler in der Mannschaft zu haben“, sagte Werder-Trainer Horst Steffen. „Maximilian ist taktisch sehr gut geschult. Er kann Innenverteidiger oder auf der Linksverteidigerposition spielen. Er ist zweikampf- und kopfballstark und hat eine gute Spieleröffnung. Zudem hat er die Bundesliga bereits in Mönchengladbach kennengelernt, sodass er keine Eingewöhnungsprobleme haben wird.“

