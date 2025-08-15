Offiziell: ÖFB-U21-Teamspieler wechselt nach Belgien

Wie bereits vor zwei Tagen berichtet, wechselt ÖFB-U21-Teamspieler Olawaseun Adewumi in die belgische Jupiler Pro League. Der 20-jährige Wiener schließt sich für die kommende Saison leihweise Cercle Brügge an. Der Tabellen-13. der Vorsaison besitzt zudem eine Kaufoption.

Adewumi war erst im August 2024 für eine Rekordablöse von rund 400.000 Euro vom FAC zu Burnley gewechselt. In der abgelaufenen Spielzeit lief der Offensivspieler für Dundee FC auf und erzielte in 32 Partien fünf Tore sowie fünf Assists.

Die Saisonvorbereitung bestritt Adewumi beim Premier-League-Aufsteiger Burnley, wo er unter anderem mit Stars wie Kyle Walker und Aaron Ramsey trainierte. In Belgien trifft er nun auf Onur Cinel, den ehemaligen Co- und Interimstrainer von Red Bull Salzburg.

(Red.) Foto: Imago