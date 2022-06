Offiziell: Patrick Pentz verlässt die Wiener Austria

Nach neun Jahren wird Patrick Pentz die Wiener Austria verlassen. Das gaben die Veilchen am Mittwoch offiziell bekannt.

„Im Namen des gesamten Vereins möchten wir Patrick für seinen unermüdlichen Einsatz in 155 Pflichtspielen für die violetten Profis danken und wünschen dem besten Torhüter der österreichischen Bundesliga nur das Beste für die berufliche und private Zukunft!“, schreibt der FAK in einer Aussendung.

2020/21 und 2021/22 wurde Patrick Pentz von den Trainern, Managern und Präsidenten der Bundesliga-Klubs zum Torhüter der Saison gewählt. Im März 2022 feierte er sein Debüt im österreichischen Nationalteam, nachdem er zuvor bereits mehrfach für Nachwuchs-Teams zum Einsatz gekommen war.

„Ich möchte mich einfach nur bedanken. Was soll ich sagen? Ich bin damals als 16-Jähriger nach Wien zur Austria gekommen und habe gehofft, irgendwann einmal als Profi in diesem Stadion spielen zu dürfen. Jetzt verlasse ich den Verein als Nationalspieler, ich denke das sagt alles aus. Danke an all meine Mitspieler, den Staff und natürlich die Fans, ich hatte eine wunderschöne Zeit hier! Danke auch für das lange Zuwarten am Ende der Saison durch den Verein. Ich persönlich konnte noch keine Entscheidung treffen und deshalb ist das nachvollziehbar so. Ich bin sicher, man sieht sich wieder“, sagt Patrick Pentz zum Abschluss.

Quelle: FK Austria / Bild: GEPA